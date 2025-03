POL-H: Erfolgreiche Schwerpunktkontrolle des Polizeikommissariats Hannover-Mitte aufgrund fortwährender Beschwerdelagen im Innenstadtbereich - Zahlreiche Strafverfahren und beschlagnahmte Drogen

Hannover (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit dem Pkw eines 39-Jährigen ist am Mittwoch, 19.03.2025, in Neustadt am Rübenberge ein Kind schwer verletzt worden. Der Fünfjährige hatte im Bereich des Froschkönigwegs gespielt und wurde dabei von dem Pkw erfasst. Die Polizei sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls. Nach ...

