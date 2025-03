Polizeidirektion Hannover

POL-H: Seelze: Unbekannter gibt sich als Handwerker aus und erbeutet Bargeld und Schmuck aus Wohnung einer 79-Jährigen - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 19.03.2025, hatte eine 79 Jahre alte Frau aus Seelze einem falschen Handwerker Vertrauen geschenkt und ist zu Schaden gekommen. Aus ihrer Wohnung wurden Bargeld und Schmuck gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover sprach der derzeit unbekannte Täter gegen 14:30 Uhr die Seniorin vor dem Mehrfamilienhaus in der Fröbelstraße an und gab sich als Angestellter der Wasserwerke aus. Unter einem Vorwand gelangte er zusammen mit ihr in deren Wohnung. Während er die Frau beschäftigte, wurden aus der Wohnung Bargeld und Schmuck entwendet. Die Polizei kann nicht auszuschließen, dass der Täter hierbei einen Komplizen gehabt haben könnte.

Durch die Polizei Hannover ist ein Strafverfahren wegen des Diebstahls aus Wohnungen eingeleitet worden. Es werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Möglicherweise gab es weitere Anwohner, die ebenfalls von dem vermeintlichen Handwerker angesprochen worden sind oder diesen bzw. einen weiteren Verdächtigen beobachtet haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 entgegen. /js, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell