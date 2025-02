Polizei Wuppertal

POL-W: W Mehrere Versammlungen in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am Samstag, 08.02.2025, waren sowohl in Barmen als auch in Elberfeld insgesamt sechs Versammlungen angezeigt. Auf dem Johannes-Rau-Platz in Wuppertal-Barmen waren drei Versammlungen angezeigt. Von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr versammelten sich 28 Personen, um jeweils gegen Rassismus und Rechtsextremismus zu demonstrieren. In der Straße Alte Freiheit in Elberfeld versammelten sich von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr vier Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer angezeigten Versammlung, um gegen die Gefahren für die Demokratie zu demonstrieren. Zudem fand eine Kundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz statt. Von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr demonstrierten in der Spitze 95 Teilnehmer für einen parteilosen Direktkandidaten der Bundestagswahl im Wahlkreis Wuppertal. Vor dem Tanztheater Pina Bausch versammelten sich ab 12:15 Uhr circa 10.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu dem Thema: "Nie wieder ist jetzt - Demokratie und Menschenwürde ist nicht verhandelbar". Der anschließende Aufzug führte über innerstädtische Straßen, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Aufgrund der Teilnehmerzahl fand die Abschlusskundgebung nicht wie geplant auf dem Laurentiusplatz statt, sondern endete um 16:50 Uhr vor dem Tanztheater. Während des Aufzugs zündete ein bislang Unbekannter Pyrotechnik. Die Polizei leitet diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren ein. Die für den heutigen Tag angezeigten Versammlungen verliefen allesamt friedlich und auflagenkonform. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell