Polizei Wuppertal

POL-W: W Auto überschlägt sich auf der Bundesallee

Wuppertal (ots)

Heute, in den frühen Morgenstunden (07.02.2025, 01:20 Uhr) kam es auf der Bundesallee in Wuppertal zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger war mit seinem Nissan Note auf der B7 in Richtung Barmen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in Höhe des Berufskollegs nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug, knickte zwei Bäume der Mittelbegrünung um und beschädigte eine Straßenlaterne. Der Nissan kam auf der Gegenfahrbahn letztlich zum Stillstand. Der junge Mann erlitt dabei eine Verletzung. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro. (sw)

