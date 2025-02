Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletztes Kind nach Verkehrsunfall in Barmen

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag (06.02.2025, gegen 14:15 Uhr) kam es auf der Carnaper Straße in Wuppertal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger (12). Ein 67-Jähriger fuhr mit seinem Seat Ibiza auf dem rechten Fahrstreifen der Carnaper Straße in Richtung Steinweg. In Höhe der dortigen Bushaltestelle kam es zu einem Zusammenprall mit dem 12-Jährigen, der die Carnaper Straße aus Richtung Carnaper Platz überquerte. Durch die Kollision erlitt der Junge schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell