Polizei Wuppertal

POL-W: W Pkw-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Am Dienstag, 04.02.2025 (18:15 Uhr) kam es auf der Straße Gathe in Höhe der Markomannenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 53-jähriger Wuppertaler fuhr mit seinem Kymco Roller auf dem linken Fahrstreifen der Gathe in Richtung Hofkamp. Als in Höhe der Markomannenstraße, ein auf dem rechten Fahrstreifen fahrender Pkw den Fahrstreifen wechselte, legte der Rollerfahrer eine Vollbremsung ein, um eine Kollision zu verhindern. In der Folge stürzte der Mann zu Boden und schlitterte in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem Opel Combo eines 36-Jährigen. Der bislang unbekannte Pkw (bei dem es sich um einen Nissan Micra handeln könnte) flüchtete vom Unfallort. Der Wuppertaler erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell