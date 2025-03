Polizeidirektion Hannover

POL-H: Landesstraße (L) 383: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht!

Hannover (ots)

Am Freitagmorgen, 21.03.2025, ist auf der L 383 zwischen Großburgwedel und Bissendorf-Wietze ein 37 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Überholvorgang und der anschließenden Kollision mit dem Pkw einer 80-Jährigen schwer verletzt worden. Die Polizei Hannover sucht Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war eine 80-jährige Autofahrerin gegen 09:35 Uhr mit ihrem Ford Mondeo in Richtung Bissendorf-Wietze unterwegs. Sie beabsichtigte nach links in einen Feldweg abzubiegen. Gleichzeitig setzte der 37-Jährige mit seiner Suzuki zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer von seinem Krad in den angrenzenden Grünbereich geschleudert wurde. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Die L 383 musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell