Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 16-Jähriger aus Hannover-Ricklingen wohlbehalten zurück

Hannover (ots)

Ein, seit Montag, 24.03.2025, vermisster 16-Jähriger aus Hannover-Ricklingen kehrt selbständig nach Hause zurück.

Der Jugendliche verließ am Montag gegen 09:30 Uhr die Wohnung seiner Tante bzw. Pflegemutter, um seine Mutter in Hannover-Oststadt aufzusuchen. Dort kam der Junge nicht an. Eine Absuche an beliebten Anlaufadressen blieb erfolglos. Seitdem war der Aufenthaltsort des 16-Jährigen unbekannt. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5997954)

Am Dienstagmorgen, 25.03.2025, gegen 07:45 Uhr informierte die Tante das Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen, dass der 16-Jährige selbständig und wohlbehalten zurückgekehrt sei.

Damit ist die Fahndung beendet. Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Suche geholfen haben.

Die zur ursprünglichen Meldung veröffentlichten Fotos wurden zur Wahrung des Datenschutzes gelöscht. /pk, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell