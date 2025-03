Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsstraftaten in Cuxhaven, Bremerhaven und in Langen

Cuxhaven (ots)

Am gestrigen Mittwoch (12.03.2025) wurden wieder mehrere Verkehrsteilnehmer kontrolliert, welche ihre Fahrt im Anschluss nicht fortsetzen durften.

Gegen 08:00 Uhr kontrollierten Beamtinnen des Polizeikommissariats Geestland einen Transporter in der Leher Landstraße. Bei dem Fahrer, einem 33-jährigen Bremerhavener, wurden Anzeichen festgestellt, welche auf einen vorherigen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Der Konsum von Cannabis wurde daraufhin eingeräumt. Dem Mann wurde daher eine Blutprobe entnommen.

Gegen 15:30 Uhr wurde ein 45-jähriger Cuxhavener mit einem PKW-Anhänger-Gespann im Bereich der Spanger Straße in Cuxhaven durch Beamte der Polizei Cuxhaven kontrolliert. Er konnte hierbei die erforderliche Fahrerlaubnisklasse BE nicht vorweisen.

Gegen 20:45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Schiffdorf einen Pkw in der Poristraße in Bremerhaven, da der Pkw keine Kennzeichen angebaut hatte. Der 22-jährige Fahrzeugführer aus Bremerhaven verwies auf das Kennzeichen, was hinter der Windschutzscheibe lag. Jedoch gehörte dieses zu einem anderen, nicht mehr zugelassenen Fahrzeug. Der genutzte PKW war ebenfalls nicht zugelassen. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Am gleichen Ort, nur kurze Zeit später, wurde ein Pkw kontrolliert, der aufgrund unsicherer Fahrweise auf der Autobahn aufgefallen war. Der 57-jährige Bremerhavener wies sich mit einem polnischen Führerschein aus, die sich als Fälschung herausstelle.

