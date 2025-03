POL-CUX: Wanderausstellung "Der Mensch dahinter" vom 31.03. - 24.04.2025 im Rathaus der Stadt Cuxhaven (Fotos im Anhang)

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende kam es in Cuxhaven zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Beide Tatorte liegen eng zusammen im gleichen Wohngebiet. In der Zeit vom 08.03. - 08:30 Uhr bis 10.03. - 12:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Christian-Morgenstern-Straße ein. Entwendet wurde Schmuck. In der Zeit vom ...

