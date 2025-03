Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende kam es in Cuxhaven zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Beide Tatorte liegen eng zusammen im gleichen Wohngebiet.

In der Zeit vom 08.03. - 08:30 Uhr bis 10.03. - 12:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Christian-Morgenstern-Straße ein. Entwendet wurde Schmuck.

In der Zeit vom 09.03. - 16:00 Uhr bis 10.03. - 17:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Franz-Rotter-Allee ein. Entwendet wurden hier mehrere EC-Karten.

Aufgrund der Nähe der Tatorte und der ähnlichen Tatzeit ist davon auszugehen, dass die Taten durch die gleichen Täter begangen wurden.

Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

