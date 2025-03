POL-OF: Unbekannter schlug auf 31-Jährigen ein und versuchte diesen zu beklauen; Jugendliche wollten grillen, doch eine Bank geriet in Brand; Geld aus Lagerhalle gestohlen: Zeugensuche! und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

Unbekannter schlug auf 31-Jährigen ein und versuchte diesen zu beklauen; Jugendliche wollten grillen, doch eine Bank geriet in Brand; Geld aus Lagerhalle gestohlen: Zeugensuche! und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis

1. Unbekannter schlug auf 31-Jährigen ein und versuchte diesen zu beklauen - Hanau

(cb) Die Kriminalpolizei in Hanau sucht Zeugen, welche Hinweise zu einem versuchten Raub in Tateinheit mit Körperverletzung geben können, der sich am Montag, gegen 19.20 Uhr, in einem Schnellrestaurant in der Fahrstraße ereignete. Ein 31-Jähriger war gerade dabei an der Selbstbedienungskasse zu bezahlen, als ein bislang unbekannter Mann, der zwischen 1,80 Meter und 1,85 Meter groß war und schwarze Haare hatte, sich diesem näherte und ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug. Währenddessen soll der Angreifer versucht haben, in die Jackentasche des am Boden liegenden Mannes zu greifen und den Inhalt zu klauen, was jedoch misslang. Als zwei Zeugen eingriffen, flüchtete der Unbekannte, der einen Bart hatte und mit dunkler Nike-Jacke bekleidet war. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Ermittler des Fachkommissariats.

2. Jugendliche wollten grillen, doch eine Bank geriet in Brand - Hanau / Großauheim

(cb) Das ging wohl mächtig schief - sechs Jugendliche versuchten offenbar am Montagabend mit einem Einweggrill was Essbares zu zaubern, als hierbei eine Bank in Brand geriet. Die sechs Teenager, welche alle zwischen 15 und 18 Jahren alt sein sollen, zündeten einen Einweggrill an und stellten diesen auf einer Sitzbank auf dem Gelände eines Spielplatzes im Heinrich-Heine-Weg ab. Vermutlich aufgrund unsachgemäßer Handhabung des Grills kam es in der Folge, gegen 18.45 Uhr, zum Brand der Bank, wobei ein Sachschaden von ungefähr 500 Euro entstand. Laut Zeugenaussagen sollen die Jugendlichen alle zwischen 1,60 Meter und 1,80 Meter große sein, zwei von ihnen hatten Kapuzen auf und drei oder vier waren dunkel gekleidet. Einer aus der Gruppe hatte ein weißes Oberteil an. Die Polizei in Großauheim hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter der 06181 9597-0 um Zeugenhinweise.

3. Geld aus Lagerhalle gestohlen: Zeugensuche! - Maintal

(fg) Unbekannte waren am Wochenende in einer Lagerhalle in der Honeywellstraße zugange, öffneten einen dortigen Tresor und nahmen letztlich Geld mit. Die Tat ereignete sich auf einem Gelände im Bereich der einstelligen Hausnummern zwischen Freitagmorgen, 8.30 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr. Um in die Halle zu gelangen wurde eine Eingangstür zur dortigen Lagerhalle aufgehebelt, wodurch ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Zeugen des Einbruchs melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

4. Speiseeis gestohlen und Küken erfroren: Ermittlungen gegen 17-Jährigen - Schlüchtern

(lei) Der Polizei in Schlüchtern liegt derzeit ein Fall aus Niederzell auf dem Tisch, bei dem es um Diebstahl geringwertiger Sachen sowie einen möglichen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz geht. Die Ermittlungen richten sich vorerst gegen einen 17-jährigen Tatverdächtigen. Der Jugendliche, so die bisherigen Erkenntnisse, war bereits am Sonntagnachmittag im Bereich der Frankfurt-Leipziger-Straße aufgefallen, da er verdächtig umherlief und unter anderem Mülltonnen durchsuchte. Die hinzugerufene Polizei, die seine Personalien festhielt und ihn letztlich zu seinen Eltern zurückbrachte, stellte zu diesem Zeitpunkt bereits fest, dass er Speiseeis in seinen Händen hielt. Am Montag meldete sich dann ein Anwohner aus der Straße "Am Gartenrain" und teilte den Beamten mit, dass - offenbar ebenfalls am Sonntagnachmittag - aus dem Gefrierschrank in seiner Gartenhütte Speiseeis entwendet und die Tür offen stehen gelassen wurde. Die offenstehende Tür führte wohl dazu, dass aufgrund der eisigen Temperaturen in der Nacht drei in der Gartenhütte untergebrachte Hühnerküken starben. Aufgrund dessen ist der junge Mann in den Fokus der bislang noch andauernden Ermittlungen geraten. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 bei der Polizei in Schlüchtern.

