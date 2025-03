Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Tatverdächtige nach mutmaßlichem Einbruch in Justizvollzugsanstalt

Hanau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(fg) Polizeibeamte nahmen am Sonntagnachmittag in der Birkenhainer Straße drei Frauen im Alter von 30, 33 und 40 Jahren vorläufig fest. Diese stehen in Verdacht zuvor in eine dortige Wohnung eingebrochen und unter anderem Goldschmuck entwendet zu haben. Beim Verlassen der Wohnung seien die drei Tatverdächtigen von den zwischenzeitlich zurückgekehrten Bewohnern an der Flucht gehindert und im Folgenden von den verständigten Polizeibeamten vorläufig festgenommen worden. Das bei den Beschuldigten aufgefundene Diebesgut konnte direkt wieder an die Eigentümer ausgehändigt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau wurden die drei, bereits polizeibekannten Tatverdächtigen, dem Haftrichter des Amtsgerichts Hanau vorgeführt. Dieser verkündete die beantragten Untersuchungshaftbefehle, sodass sich die Beschuldigten nun in einer Justizvollzugsanstalt befinden.

Offenbach 04.03.2025, Pressestelle, Felix Geis

