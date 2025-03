Polizeipräsidium Südosthessen

1. Spielabbruch bei Freundschaftsspiel: Spieler geschlagen und getreten / Ermittlungen wegen Körperverletzung - Offenbach

(lei) Ein Vorfall in einem Freundschaftsspiel zwischen einer Fußballmannschaft aus Offenbach und einem Team aus Mittelbuchen (Hanau) ist nun ein Fall für die Polizei geworden. Während der Partie am Sonntagnachmittag, 2. März, im SANA-Sportpark am Wiener Ring hatte ein 19-Jähriger der Gastmannschaft ein Tor erzielt, woraufhin es zu einer Konfrontation mit einem 31 Jahre alten Gegenspieler der Heimmannschaft kam. Der Ältere soll dem Jüngeren dabei gegen das Bein getreten und ins Gesicht geschlagen haben, wodurch der 19-Jährige zu Boden ging und offenbar kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte. Der Schiedsrichter brach die Begegnung daraufhin ab. Die Anzeige, die am gestrigen Montag erstattet wurde, hat nun Ermittlungen wegen Verdachts der Körperverletzung gegen den 31-Jährigen zur Folge. Zeugen des Geschehnisses werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier Offenbach zu melden.

2. Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Nötigung: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Nach einem Angriff am Samstagmorgen, gegen 6.10 Uhr, in der Hermannstraße im Bereich der 10er-Hausnummern ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung und Nötigung. Nach derzeitigen Erkenntnissen war eine 43-Jährige zu Fuß unterwegs, als sie unvermittelt von hinten angegangen wurde. Sie stürzte hierbei und schrie laut um Hilfe, weshalb der Unbekannte davonrannte. Der Mann trug eine Jacke mit Kapuze und floh in Richtung Christian-Pleß-Straße. Zeugen der Tat melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

3. Einbrecher nahmen Tresor samt Inhalt mit - Offenbach

(cb) Scheinbar hatten es Einbrecher auf den Tresor einer Firma in der Lammertstraße (10er-Hausnummern) abgesehen, denn in diese brachen die Langfinger zwischen Freitag, 12.30 Uhr und Montag, 6.20 Uhr, ein. Im Inneren hebelten sie dann eine Stahltür zu den Büroräumen auf. Aus diesen klauten die Täter dann den Tresor mitsamt Inhalt. Den Geldschrank, in welchem sich einige tausend Euro befanden, luden die Ganoven auf eine Sackkarre und flüchteten damit. Die Beamten des Einbruchskommissariats in Offenbach nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

4. Festnahme von zwei Tatverdächtigen, nachdem sie rassistische Parolen riefen - Offenbach

(cb) Ein Mann im Alter von 30 Jahren und ein 16-Jähriger sollen am Montag am Busbahnhof Offenbach Ost mehrfach rassistische Parolen gerufen haben. Zeugen informierten daraufhin die Polizei. Das Duo aus Offenbach konnte durch die herbeigeeilten Schutzleute vor Ort vorläufig festgenommen und mit auf die Dienststelle genommen werden. Dort wurden sie unter anderem erkennungsdienstlich behandelt, bevor sie wieder entlassen wurden. Die Staatsschutzabteilung hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweis unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

5. Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt - Heusenstamm

(cb) Bei einem Unfall, welcher sich am Montag, gegen 18.55 Uhr auf der Isenburger Straße ereignete, wurde eine 77-jährige Fußgängerin von einem schwarzen VW UP erfasst und schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen nach überquerte die Fußgängerin, vermutlich ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, die Isenburger Straße. Eine 73 Jahre alte Fahrzeugführerin schaffte es nicht mehr rechtzeitig mit ihrem schwarzen VW UP zu bremsen und erfasste die Ältere. Durch den Zusammenstoß mit dem Kleinwagen stürzte die 77-Jährige und verletzte sich schwer an Hüfte und Schulter. Zur medizinischen Behandlung verbrachte man die Heusenstammerin in ein Krankenhaus. Bei der Fahrerin wurde, da der Verdacht bestand, dass sie Alkohol getrunken hatte, auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch mit der Polizei in Heusenstamm (06104 6908-0) in Verbindung zu setzen.

6. Wer hat den Ford angedotzt? - Rödermark / Urberach

(cb) Wer hat den weißen Ford angedotzt und flüchtete dann? Dieser Frage gehen nun die Beamten der Polizeistation Dietzenbach nach. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte, zwischen Samstag, 12.30 Uhr und Montag, 10 Uhr, den am Fahrbahnrand im Gänseeck (einstellige Hausnummern) abgestellten weißen Ford. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 4.500 Euro am Fahrzeugheck zu kümmern, flüchtete dieser anschließend. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06074 837-0 zu melden.

7. Brand in Kellerraum: Polizei ermittelt und sucht Zeugen - Langen

(fg) Am Montagnachmittag kam es in der Rheinstraße (einstellige Hausnummern) zum Brand in den Kellerräumlichkeiten eines dortigen Mehrfamilienhauses, weshalb die Polizei nun Ermittlungen aufgenommen hat. Ob es sich um eine Brandstiftung handelt ist nun Teil der bereits angelaufenen Ermittlungen. Bei dem Brand wurden sämtliche Kellerabteile und einzelne Rohrleitungen beschädigt. Von den Beschädigungen ist auch ein zum Wohngebäude gehörendes Wirtshaus betroffen. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 25.000 Euro. Feuerwehr und Polizei wurden zuvor, gegen 15.30 Uhr, alarmiert und rückten gemeinsam aus. Zeugen, die Hinweise geben können oder Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

8. Leichtverletzte Fußgängerin nach Unfall - Langen

(cb) Bereits am Dienstag, 18. Februar, kam es im Kreuzungsbereich der Schillerstraße / Goethestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 24-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Diese überquerte gegen 13.10 Uhr die Straße, als sich ihr ein dunkles kleines Fahrzeug näherte und sie beim Vorbeifahren am Bein touchierte. Hierdurch erlitt die Langenerin Prellungen und Schürfverletzungen. Ohne sich um die Verletzte zu kümmern, setzte die zwischen 40 und 50 Jahren alte Frau mit schulterlangen blonden Haaren und einer OP-Maske im Gesicht, ihre Fahrt fort. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5699 an die Ermittler der Unfallfluchtgruppe.

