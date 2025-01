POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am gestrigen Donnerstag (02.01.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Parfüm aus einer Drogerie in der Hochzoller Straße. Der Mann floh. Gegen 15.15 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter der Drogerie den Unbekannten, als dieser ein Parfüm mit einem mittleren zweistelligen Geldwert aus dem Regal nahm und in seine Jacke steckte. ...

