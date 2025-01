POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Räuberischen Diebstahls

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Donnerstag (02.01.2025) nahm die Polizei einen 45-jährigen Mann fest. Hierbei leistete er Widerstand gegen die Beamten. Gegen 09.30 Uhr beleidigte und bedrohte der 45-Jährige zwei Mitarbeiter in einer Einrichtung in der Johannes-Rösle-Straße. Aufgrund dessen verständigten diese die Polizei. Den Aufforderungen die Einrichtung zu verlassen, kam der Mann nicht nach. Der 45-jährige ...

mehr