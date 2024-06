Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchsdiebstahl aus Wohnwagen in Bodenburg

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/Bodenburg (kaw) Am Sonntag, den 02.06.2024, kam es in dem Zeitraum zwischen 06:00 - 18:00 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl aus einem Wohnwagen in 31162 Bad Salzdetfurth - OT Bodenburg -, Am Bahnhof 8. Der Wohnwagen, der von den Geschädigten als sogenanntes "Tiny House" genutzt wird, befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Bahnhofs in Bodenburg. Die unbekannten Täter schlugen eine Fensterscheibe des Wohnwagens ein und verschafften sich so Zugang zum Inneren. Dort entwendeten sie neben mehreren elektronischen Geräten ein Portemonnaie, indem sich Bargeld im unteren dreistelligen Bereich befand. Der Gesamtschaden wird nach bisherigem Ermittlungsstand auf 500 EUR geschätzt. Darüber hinaus entstand Sachschaden am eingeschlagenen Fenster. Durch einen Zeugen wurde am Tattag gegen 17 Uhr zunächst ein Klirren am Tatort und später eine Personengruppe von ca. 6-7 Jugendlichen und Heranwachsenden beobachtet, die sich vom Tatort in Richtung Bad Salzdetfurth entfernten. Hierbei trugen sie eine auffällig weiße Kiste. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet Zeugen, die Angaben zu der Personengruppe machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 zu melden.

