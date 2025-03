Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Hagen - Motorradfahrer flüchtet nach Kollision mit PKW - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Bereits am vergangenen Donnerstag (06.03.2025) kam es gegen 17:50 Uhr kurz vor dem Kreisverkehr an der Straße Amtsdamm in Hagen zu einem Verkehrsunfall.

Eine 73-jährige Hagenerin wollte mit ihrem PKW von einem Parkplatz auf die Straße fahren, musste aber verkehrsbedingt warten. Ein bislang unbekannter Motorradfahrer, welcher auf der Straße Amtsdamm in Richtung Kreisel unterwegs war, touchierte beim Vorbeifahren den stehenden PKW und stürzte. Im Anschluss stieg er jedoch sofort wieder auf sein Motorrad und fuhr davon. Der PKW der Frau wurde an der Fahrzeugfront beschädigt.

Am Motorrad, bei welchem es sich um eine Vollcross-Maschine vom Hersteller Suzuki gehandelt haben soll, waren keine Kennzeichen angebracht. An der Maschine soll jedoch in einem Startnummernfeld die Zahl 451 gestanden haben. Der vermutlich männliche Motorradfahrer habe eine schwarze Hose, einen schwarzen Pullover und einen bunten Crosshelm getragen.

Zeugen, die Hinweise zum beschriebenen Motorrad bzw. dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell