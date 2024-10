Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bundespolizei sucht Zeugen - Unbekannte Männer attackieren Reisenden

Ulm (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer haben am Sonntagabend (27.10.2024) gegen 20:10 Uhr einen 32-jährigen Reisenden am Ulmer Hauptbahnhof attackiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten in einem Zug zwischen Geislingen und Ulm. Grund hierfür war offenbar die zu laute Musik der beiden Unbekannten. Beim Ausstieg am Ulmer Hauptbahnhof sollen die Männer den Reisenden dann unvermittelt mit mehreren Schlägen und Tritten attackiert haben, sodass der Geschädigte zu Boden fiel. Hier sollen die mutmaßlichen Täter den 32-jährigen deutschen Staatsangehörigen weiterhin geschlagen und getreten haben. Nachdem Zeugen dem Reisenden zu Hilfe eilten, flüchteten die beiden unbekannten Männer nach derzeitigem Kenntnisstand über den Schillersteg auf Gleis 25 und stiegen dort in einen abfahrbereiten Zug in Richtung Augsburg ein. Der 32 Jahre alte Mann wurde durch den Vorfall augenscheinlich leicht verletzt. Beide Tatverdächtige sollen schwarz gekleidet gewesen sein, wobei ein mutmaßlicher Täter eine beige Cap sowie weiße Schuhe getragen haben soll. Die zuständige Bundespolizei Stuttgart sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den beiden noch unbekannten Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell