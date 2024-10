Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Bundespolizei: mutmaßlicher Dieb in Haft

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Donnerstagabend (24.10.2024) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einem 55-jährigen Reisenden auf der Zugfahrt in Richtung Stuttgart die Geldbörse gestohlen zu haben.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 23-jährige marokkanische Staatsangehörige gegen 18:00 Uhr die Geldbörse des Reisenden aus der verschlossenen Innentasche der am Sitzplatz aufgehängten Jacke entwendet und an sich genommen haben. Nachdem der Fahrgast das Fehlen seines Geldbeutels bemerkte, erkundigte er sich nach derzeitigem Kenntnisstand bei dem vor ihm sitzenden 23-Jährigen. Darauf angesprochen soll der Tatverdächtige dem 55-jährigen deutschen Staatsangehörigen das mutmaßliche Diebesgut zurückgegeben haben. Bis zum Eintreffen der alarmierten Bundespolizei am Hauptbahnhof Stuttgart wurde der 23-Jährige von dem Reisenden und weiteren Fahrgästen festgehalten. Der wohnsitzlose Mann, der zudem ohne gültiges Zugticket fuhr, wurde am nächsten Tag (25.10.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete und in Vollzug setzte. Bundespolizisten brachten den mutmaßlichen Dieb im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt.

