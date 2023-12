Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen weißen Mercedes Sprinter in Korschenbroich - Kennzeichen werden in Erkelenz aufgefunden

Korschenbroich, Erkelenz (ots)

Einen weißen Mercedes Sprinter haben Unbekannte in der Zeit von Montag (04.12.), 09:15 Uhr, bis Dienstag (05.12.), 07:00 Uhr, an der Straße Am Spinngraben im Korschenbroicher Ortsteil Glehn gestohlen. Als dessen Besitzer morgens zur Arbeit fahren wollte, musste er feststellen, dass der Transporter mit den Kennzeichen NE-GB 7101 spurlos verschwunden war.

Stunden später, ebenfalls am Dienstag (05.12.), gegen 16:30 Uhr, wurden die beiden Kennzeichen des Fahrzeugs an der Neußer Straße in Erkelenz aufgefunden. Wer die Nummernschilder in Höhe der Unterführung am Park and Ride Parkplatz des Bahnhofs abgelegt hat, konnte bislang nicht ermittelt werden.

Zudem waren Unbekannte in der Zeit von Montag (04.12.), 19:45 Uhr, bis Dienstag (05.12.), 14:00 Uhr, in Korschenbroich an der Straße Steinforth in einen grauen Mercedes Sprinter eingedrungen. Mutmaßlich um den Kastenwagen zu stehlen, hatten die Diebe das Zündschloss ausgebaut und die Verkabelung unter dem Lenkrad herausgerissen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 in Neuss zu melden.

Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell