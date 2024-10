Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Bedrohung und Körperverletzung am Hauptbahnhof Stuttgart - Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Am Mittwoch (23.10.2024) gegen 11:15 Uhr wurde ein 34-Jähriger durch eine bislang unbekannte Frau am Hauptbahnhof Stuttgart mit Pfefferspray besprüht. Zuvor soll er die Frau bedroht und beleidigt haben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der 34-jährige italienische Staatsangehörige mit der bislang unbekannten Tatverdächtigen am Querbahnsteig zunächst in einen verbalen Streit geraten sein. Hierbei soll er die Tatverdächtige an ihrem Arm festgehalten haben, woraufhin sie den 34-jährigen Mann nach derzeitigem Kenntnisstand mehrfach beleidigte und bedrohte. Im weiteren Verlauf soll die Unbekannte mutmaßlich mit einem Pfefferspray in Richtung ihres Kontrahenten gesprüht haben. Durch eine hinzugerufene Streife der Bundespolizei konnte der italienische Staatsangehörige in der Nähe des Tatorts angetroffen werden. Die Frau trafen die eingesetzten Beamten im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nicht mehr an. Die Bundespolizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder der noch unbekannten Frau geben können. Sie werden gebeten, sich telefonisch mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. Tel.: 0711 87035-0

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell