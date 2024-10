Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende im ICE bestohlen

Stuttgart (ots)

Zu einem Diebstahl durch einen 25 Jahre alten Mann und dessen bislang unbekannten Begleiter ist es am frühen Sonntagmorgen (20.10.2024) in einem Zug am Hauptbahnhof in Stuttgart gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge stiegen der 25 -jährige tunesische Staatsangehörige und sein Begleiter gegen 05:00 Uhr in den am Gleis 5/6 stehenden Intercity Express ein, bevor sie versucht haben sollen die Rucksäcke zweier Reisenden zu entwenden. Die beiden 44 und 58 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen bemerkten nach derzeitigen Informationen den Diebstahl, sodass sie ihre jeweiligen Rucksäcke wieder zurückholen konnten. Einem weiteren Fahrgast , ein 25-jähriger deutscher Staatsangehöriger, soll der noch unbekannte Tatverdächtige jedoch das Smartphone entwendet haben. Im Anschluss flüchteten beide mutmaßlichen Täter aus dem Zug, wobei ein Zeuge dem 25 Jahre alten Mann folgte. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei konnte den Tatverdächtigen daraufhin antreffen und einer polizeilichen Kontrolle unterziehen. Sein Begleiter wird als 25 bis 30 Jahre alter, etwa 180cm großer Mann mit arabischem Aussehen beschrieben, welcher mit einer weißen Jacke bekleidet gewesen sein soll. Hinweise werden unter der Rufnummer +49711870350 entgegengenommen.

