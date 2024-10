BPOLI S: Zeugen gesucht - Handy aus Rucksack entwendet und wieder zurückgegeben

Stuttgart (ots) - Zu einem Diebstahl durch einen 25 Jahre alten Mann und dessen bislang unbekannten Begleiter ist es am frühen Sonntagmorgen (20.10.2024) in einem Zug am Hauptbahnhof in Stuttgart gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge stiegen der 25 -jährige tunesische Staatsangehörige und sein Begleiter gegen 05:00 Uhr in den am Gleis 5/6 stehenden Intercity Express ein, bevor sie versucht haben sollen die Rucksäcke zweier Reisenden zu entwenden. Die beiden 44 und 58 ...

