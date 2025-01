Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Außenspiegel am Pkw abmontiert und entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Zu einem ungewöhnlichen Diebstahl an einem Pkw kam es in der Zeit vom 22.01.2025 - 29.01.2025. An einem Pkw Ford Transit, Farbe Rot, welcher auf einem Parkplatz in der Friedhofstraße in Titisee-Neustadt parkend abgestellt war, wurde nach derzeitigen Ermittlungen der linke Außenspiegel professionell abmontiert. Hierbei wurde sämtliche Verschraubung und elektrische Verbindungen entfernt und das schwarze Gehäuse samt Spiegel entfernt, ohne dass eine Beschädigung am Fahrzeug entstand.

Personen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.

