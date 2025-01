Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Alstadt: Sachbeschädigung an Bürogebäude - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 29.01.2025, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 30.01.2025, 08:45 Uhr haben Unbekannte in der Eisenbahnstraße in Freiburg den Hauseingang eines Bürogebäudes beschädigt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Eingangsbereich des Gebäudes, in dem sich unter anderem Büroräumlichkeiten einer politischen Partei befinden, mit einer Vielzahl von Aufklebern und Schriftzügen versehen. Zudem wurde die Hauseingangstüre unter anderem mit rohen Eiern verunreinigt.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu Täterschaft geben können.

ak

