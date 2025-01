Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht auf der Kreisstraße 6333 - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstag, 28.01.2025, gegen 18.00 Uhr, soll ein Unbekannter mit einem Pkw die Kreisstraße 6333 von Minseln kommend in Richtung Rheinfelden befahren haben, als er nach dem Steinbruch in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn kam. Dabei kam es zu einem Streifvorgang der Außenspiegel mit einem entgegenkommenden Dacia Sondero. Durch den Streifvorgang löste sie aus einem der Außenspiegel das Spiegelglas, flog durch die Luft und traf einen hinter dem Dacia Sondera fahrenden Audi A 5. An dem Audi wurden dadurch die Motorhaube und die Frontscheibe beschädigt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Bei dem weiterfahrenden unbekannten Pkw könnte es sich um ein dunkles Fahrzeug handeln.

Die Anzeige wurde vom Polizeirevier Lörrach aufgenommen und weiterbearbeitet. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten dunklen Fahrzeug geben können.

