Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen: Polizei sucht nach Verkehrsunfallflucht geschädigtes Fahrzeug.

Freiburg (ots)

Ihringen - Am vergangenen Freitag 24.01.2025 streifte ein Pkw im Vorbeifahren gegen 15:00 Uhr ein an der Wasenweilerstraße in Fahrtrichtung Breisach geparktes Auto mit seinem Außenspiegel. Der Unfallverursacher bemerkte den Unfall zwar, fuhr aber zunächst weiter und meldete den Unfall erst mit zeitlicher Verzögerung beim Polizeirevier Breisach. Das beschädigte Fahrzeug konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Zeugen oder mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/9170 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell