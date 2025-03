Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Beteiligte zu Unfall mit Streifenwagen in Seelze-Letter gesucht

Hannover (ots)

Am Montag, 24.03.2025, hat sich bei einer Einsatzfahrt der Polizei Hannover ein Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen und zwei bislang unbekannten Pkw ereignet. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls und nach den bislang unbekannten Unfallbeteiligten.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr eine Polizeistreife gegen 14:45 Uhr unter Nutzung von Martinshorn und Blaulicht die Stöckener Straße in Richtung Ahlem. Zwischen der Tiergartenstraße und der Straße "Im Sande" blieb ein in gleiche Richtung fahrender, schwarzer BMW Mini zunächst am Fahrbahnrand stehen, um den Streifenwagen passieren zu lassen. Während die Polizeibeamten am BMW Mini vorbeifuhren, fuhr dieser mit nach links eingeschlagenen Rädern an. Die Polizisten mussten dadurch nach links ausweichen und touchierten dabei einen entgegenkommenden schwarzen Pkw unbekannten Fabrikats. Sowohl der BMW Mini, als auch der entgegenkommende Pkw entfernten sich vom Unfallort. Aufgrund des Unfalls mussten die Polizisten die Einsatzfahrt abbrechen. Am Streifenwagen entstand Sachschaden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallorts eingeleitet und sucht nun Zeugen. Insbesondere die beiden Unfallbeteiligten werden gebeten, sich bei dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511-109 1888 zu melden./ pol, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell