Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Taschendiebe in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Gleich zwei Fälle von Taschendiebstahl wurden der Polizei Landau am gestrigen Tage gemeldet, welche sich in der Mittagszeit des 07.01.2025 ereigneten. Im ersten Fall wurde einer 57-jährigen Geschädigten in einem Geschäft in der Gerberstraße der Geldbeutel aus der mitgeführten Handtasche entwendet. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

Im zweiten Fall wurde einer 69-jährigen Geschädigten eine Umhängetasche entwendet, welche an einem Rollator hing. Die Geschädigte befand sich hierbei in einem Bekleidungsgeschäft in der Ostbahnstraße. Die Umhängetasche konnte am Nachmittag im Ostpark aufgefunden werden. Das Bargeld wurde entwendet. Die Schadenshöhe liegt hier ebenfalls im niedrigen dreistelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Folgende Präventionshinweise können erteilt werden:

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Hinweise können hier eingesehen werden:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell