POL-PDLD: Hochstadt - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Hochstadt (ots)

Am 07.01.2025 befuhr gegen 17:25 Uhr eine 51-jährige Fiat-Fahrerin die B272 in Fahrtrichtung Landau. Verkehrsbedingt musste sie kurz vor einer Lichtzeichenanlage in Höhe der Bahnhofstraße in Hochstadt bremsen. Dies erkannte ein nachfolgender 21-jähriger Opel-Fahrer zu spät und fuhr auf den PKW Fiat auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW Fiat in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte mit einer entgegenkommenden 46-jährigen Seat-Fahrerin. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf circa 60.000 Euro.

