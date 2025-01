Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: St. Martin - Fundunterschlagung

St. Martin (ots)

Überrascht war am Montagabend (06.01.2025, 18.20 Uhr) ein 40 Jahre alter Mann, als er plötzlich Besuch von der Polizei erhielt. Grund des Gastspiels war ein Hinweis eines Anzeigenerstatters, der zurückliegend sein hochwertiges Smartphone entwendet bekam. Über seinen aktivierten Ortungsdienst erhielt er einen Hinweis, dass sich das gestohlene Handy an der Anschrift des 40-Jährigen befindet. Gegenüber der Streife gab der 40-Jährige nun an, dass er das Handy in einer Diskothek aufgefunden haben will. Und weil er nicht wusste, wie er mit dem Fundgegenstand umzugehen hatte, steckte er es ein und nahm es mit nach Hause. Das hochpreisige Smartphone wurde vor Ort sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell