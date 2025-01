Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Betrunken Unfälle verursacht

Landau (ots)

Am 07.01.2025 befuhr gegen 09:30 Uhr ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer die Horstschanze in Landau und kollidierte mit einem geparkten PKW. Hiervon ließ er sich jedoch nicht beirren und setzte seine Fahrt fort. Kurze Zeit später war er mit dem Kreisverkehr bei Landau-Nord überfordert. Hierbei kollidierte er mit einem auf dem Kreisverkehr befindlichen Baum. Der 24-Jährige konnte sodann auf einem angrenzenden Tankstellengelände festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der Grund für die Fahrweise konnte schnell ermittelt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Am PKW Mercedes entstand Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 5000 Euro. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht sowie Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.

