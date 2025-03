Polizeidirektion Hannover

POL-H: Einbrecher in Hannover-Bemerode auf frischer Tat erwischt

Hannover (ots)

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeidirektion Hannover.

Zwei Einbrecher sind am Samstagabend, 22.03.2025, in Hannover-Bemerode auf frischer Tat festgenommen worden. Die Männer sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover nutzten ein 35- und ein 36-jähriger Mann die Abwesenheit einer Familie, um in ein Haus in der Börgerstraße in Hannover-Bemerode einzubrechen. Gegen 20:05 Uhr meldeten die Hausbewohner der Polizei, dass sie über ihre Überwachungskamera sehen könnten, dass bei ihnen zu Hause eingebrochen werde. Umgehend wurden mehrere Polizeikräfte entsandt, die tatsächlich eine eingeworfene Fensterscheibe am Gebäude und Licht im Haus feststellten. Die ertappten Einbrecher konnten durch die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten widerstandslos festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht werden. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen konnten verschiedene Wertgegenstände aufgefunden und ihnen abgenommen werden.

Die Ermittler prüfen, ob die gefassten Männer möglicherweise auch für weitere Einbrüche in Frage kommen.

Die Staatsanwaltschaft Hannover regte nach der vorläufigen Festnahme gegen die 35 und 36 Jahre alten Tatverdächtigen U-Haft an, welche am 23.03.2025 durch das Amtsgericht Hannover angeordnet wurde./ pol, pk

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell