POL-OH: 1. Verkehrsunfall auf der B254 mit leichtverletzter Person 2. Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit in Eichenzell-Welkers

1.

Am Samstag (22.02.) ereignete sich gegen 21:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B254 zwischen den Anschlussstellen Fulda-Rodges und Großenlüder-Bimbach. Ein 54-jähriger aus dem Bereich Schotten befuhr mit seinem grauen Pkw VW die B254 aus Richtung Fulda kommend in Richtung Großenlüder. In seinem Fahrzeug befanden sich noch zwei weitere Insassen. Kurz hinter der Abfahrt Rodges wendetet der 54-jährige sein Fahrzeug auf der B254 und übersah hierbei den von hinten kommenden 61-jährigen aus dem Bereich Petersberg. Dieser war mit seinem weißen Dacia unterwegs und prallte gegen die vordere linke Stoßstange. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Dacia und landete auf dem Dach. Der 61-jährige befand sich zum Unfallzeitpunkt alleine im Fahrzeug und wurde leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am VW entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 3000,- Euro, am Dacia beträgt der Sachschaden circa 10.000 Euro. Die freiwillige Feuerwehr Bimbach war mit 21 Personen vor Ort und unterstützte bei der Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße voll gesperrt.

2.

Am Samstag (22.02.) ereignete sich gegen 21:50 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Waltgerstraße in Eichenzell-Welkers. Ein 65-jähriger Eichenzeller befuhr mit seinem weißen Ford die Waltgerstraße in Richtung Rönshausen. Beim Vorbeifahren an einem rechtsseitig geparkten Pkw Kia touchierte der 65-jährige diesen mit seinem Fahrzeug, sodass ein Gesamtsachschaden von ca. 7000 Euro an beiden Fahrzeugen entstand. Der Ford-Fahrer fuhr zunächst weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Kurze Zeit später kehrte er zur Unfallstelle zurück. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Dadurch erfolgte bei ihm eine Blutentnahme und sein Führerschein wurde sichergestellt.

