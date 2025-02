Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Raubüberfall in Wohnung - Täter als Postboten bekleidet

Fulda (ots)

Fulda. Am Freitag (21.02.) gegen 10.30 Uhr kam es zu einem Raubüberfall in der Kreuzbergstraße in Fulda. Zwei bislang unbekannte männliche Täter klingelten zunächst an der Wohnungstür des Geschädigten und gaben sich als Postboten aus. Nach einem kurzen Gespräch an der Wohnungstür drängten die Täter den Geschädigten in dessen Wohnung und fesselten diesen. Die Täter durchsuchten die Wohnung und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Anschließend flüchteten sie auf bisher nicht bekannte Weise vom Tatort.

Der Geschädigte konnte folgende Täterbeschreibung abgeben:

Täter 1: männlich, circa 185 cm groß, kräftige Statur, bekleidet mit einer Postuniform oder ähnlicher Kleidung, trug graue Trekkingschuhe, osteuropäischer Akzent

Täter 2: männlich, circa 185-190 cm groß, kräftige Statur, bekleidet mit einer Postuniform oder ähnlicher Kleidung, trug weiß-beige Sportschuhe, osteuropäischer Akzent

Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich der Kreuzbergstraße in Fulda verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell