Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Bad Hersfeld (ots)

Am Freitag, dem 21. Februar 2025, gg. 17.50 Uhr, befuhr eine 26-jährige, aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg stammende, Fahrerin eines PKW die Hainstraße, aus Richtung Reichsstraße kommend. Sie befuhr den linken von zwei Fahrstreifen. In Höhe Hausnummer 14 bremste sie bis zum Stillstand ab, da sie nach links in den Hubertusweg abbiegen wollte. Ein hinter ihr befindliches Kraftrad stieß gegen das Fahrzeugheck rechtsseitig des PKW. Die Fahrerin oder der Fahrer des Kraftrades entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel.: 06621-932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Am Freitag, dem 21. Februar 2025, gg. 20.00 Uhr, befuhr ein 29-jähriger, aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg stammender, Fahrer eines PKW die Hainstraße, aus Richtung Reichsstraße kommend. Er wollte in die Berliner Straße einbiegen und ordnete sich diesbezüglich auf dem Linksabbiegefahrstreifen ein. Der Fahrer missachtete das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW einer 36-jährigen Frau aus dem Landkreis Heilbronn.

Diese wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 18.000,- Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Gefertigt: Schug, Polizeihauptkommissar

(Polizeistation Bad Hersfeld, Kleine Industriestraße 3, 36251 Bad Hersfeld)

