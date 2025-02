Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Betriebsmittelspur führt zu langwierigem Einsatz

Gevelsberg (ots)

Am Mittwoch, den 05.02.2025 wurde die Feuerwehr Gevelsberg am frühen Morgen zu einer Bankfiliale in der Weststraße alarmiert. Hier war es zu einer Auslösung einer Schutzeinrichtung gekommen. Da hierfür wohl ein technischer Defekt vorlag und es zu keinem Schadensereignis kam, konnte der Einsatz schnell abgearbeitet werden. Die Kräfte der hauptamtlichen Wache unterstützen die Polizei und den Betreiber die Geschäftsräume wieder uneingeschränkt nutzen zu können. Die ebenfalls alarmierten Kräfte der Löschzüge 1 und 2 der Freiwilligen Feuerwehr mussten nicht mehr ausrücken. Der Einsatz konnte nach einer Stunde beendet werden.

Gegen Mittag wurde dann eine Betriebsmittelspur im Bereich der Haßlinghauser Str. gemeldet. Bei der Erkundung vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um eine rund sechs Kilometer lange Betriebsmittelspur quer durch das Gevelsberger Stadtgebiet handelte. Zur Unterstützung der Kräfte vor Ort wurde erneut der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert. Diese versorgten den Gerätewagen-Umweltschutz mit Bindemittel und streuten ebenfalls Bereiche eigenständig ab. Da auch der Engelbert Tunnel mit Betriebsmitteln kontaminiert war, musste dieser kurzzeitig gesperrt werden.

Durch die Feuerwehr Ennepetal wurde unkompliziert und hilfsbereit zusätzliches Bindemittel für die Nachbarstadt bereitgestellt, welches aber im weiteren Einsatzverlauf nicht mehr benötigt wurde und wieder zurück gegeben werden konnte. Die Kräfte der Feuerwehr Gevelsberg waren rund drei Stunden im Einsatz. Durch die Technischen Betriebe Gevelsberg wurden im Anschluss die betroffenen Straßen mit einer Kehrmaschine wieder gereinigt.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell