Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Einbruch sowie Einbruchsversuch in zwei Wohnhäuser - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte am Donnerstag, in der Zeit zwischen 06:40 Uhr und 18:30 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in Langensteinbach.

Die Einbrecher hebelten eine Terrassentür auf, um in das in der Friedrich-Speidel-Straße gelegene Wohnhaus zu gelangen. Anschließend durchwühlten die Diebe in verschiedenen Räumen das Mobiliar und entwendeten aus zwei Geldbörsen Bargeld sowie diverse Kreditkarten.

Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

An einem Nachbargebäude konnten im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen ebenfalls Einbruchsspuren an einer Balkontür festgestellt werden. Ins Innere dieses Wohnhauses gelangten die Einbrecher jedoch offensichtlich nicht.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell