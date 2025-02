Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Hofbieber (ots)

Am Samstag, den 22.02.2025 ereignete sich gegen 02:40 Uhr auf der Landstraße 3174 zwischen den Ortschaften Margretenhaun und Niederbieber ein Verkehrsunfall, bei dem ein 23-jähriger Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Der 23-jährige Fahrzeugführer eines VW Passat befuhr die Landesstraße 3174 von Margretenhaun kommend in Fahrtrichtung Niederbieber. Ein 59.-jähriger Fahrzeugführer eines Citroen Transporters befuhr die Siedlerstraße von Wiesen kommend in Fahrtrichtung Landesstraße 3174. Beim Linksabbiegien an der Einmündung übersah der Citroen-Fahrer den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigen VW Passat und stieß mit diesem zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. Der verletzte VW-Fahrer wurde zur weiteren Versorgung in ein nahgelgenes Krankenhaus verbracht.

Zwecks Absicherung und Reinigung der Fahrbahn waren Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Hofbieber vor Ort, sowie zwei Rettungswagen.

