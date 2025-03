Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrskontrollen in Rietberg und Rheda-Wiedenbrück - Kleinkrafträder und E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Gütersloh (ots)

Rietberg/ Rheda-Wiedenbrück (FK) - Donnerstag (06.03., 12.30 Uhr - 19.00 Uhr) haben in Rietberg an der Sandfeldstraße und in Rheda-Wiedenbrück an der Straße Am Werl umfangreiche Verkehrskontrollen stattgefunden. Mehrere Kleinkrafträder und E-Scooter-Fahrer waren dabei ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs. Am 01. März hat das neue Versicherungsjahr begonnen. Neun Fahrzeugführer waren am Donnerstag noch ohne neues, grünes Kennzeichen unterwegs. Alle durften nicht weiterfahren und gegen sie wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Darüber hinaus ertappten die Beamten 53 Auto- und Lkw-Fahrer ohne Gurt und zehn Fahrzeugführer waren mit dem Handy am Steuer unterwegs. Insgesamt hielten die Beamten 86 Personen an. Neben den Gurt- und Handyverstößen, ahndeten die Beamten falsch gesicherte Fahrzeugladungen, Rotlichverstöße und Fahren unter Drogeneinfluss.

Die Polizei Gütersloh plant auch in Zukunft Kontrollaktionen in unregelmäßigen Abständen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

