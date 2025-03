Polizei Gütersloh

POL-GT: Tatverdächtige nach schweren Betrugsdelikten in Untersuchungshaft

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MK) - 15 Fälle von schwerem Betrug stehen zu Buche und werden aktuell vier Bandenmitgliedern vorgeworfen, von denen drei im Dezember 2024 durch Kriminalbeamte der Polizei Gütersloh vorläufig festgenommen werden konnten.

Der Modus Operandi in allen Fällen der gleiche: Nach dem Stand der Ermittlungen riefen Betrüger im Zeitraum von April bis September 2024 arglose Bürgerinnen und Bürger an und suggerierten als falsche Bankmitarbeiter, dass deren EC-Karten missbräuchlich belastet wurden. Diese Anrufe setzten Mitarbeiter aus sogenannten Call-Centern in der Türkei ab. Die angezeigten Rufnummern wurden zuvor verfälscht. Für die nötige Sperrung der Karten, erfragten die Betrüger in der Folge die PIN-Nummern. Im nächsten Schritt holten weitere Bandenmitglieder die EC-Karten von den Geschädigten für eine vorgetäuschte kriminaltechnische Untersuchung ab. Hatten die Betrüger alles zusammen, wurden die Konten durch Abhebungen an Geldautomaten belastet oder die EC-Karten in Geschäften eingesetzt, bis der Betrug entdeckt und die Karten gesperrt wurden. Ein Großteil der erlangten Gelder floss per Überweisung in die Türkei. Die Gesamtschadenshöhe in den 15 Fällen lag bei rund 106 000 Euro.

Im Zuge intensiver Ermittlungen konnten die Kriminalbeamten im Dezember 2024 vier tatverdächtige Männer aus Dormagen ermitteln und drei von ihnen nach Anträgen der Staatsanwaltschaft Bielefeld vorläufig festnehmen. Bei der Umsetzung dieser Maßnahmen wurden zudem mehrere Wohnungen durchsucht und hierbei Vermögenswerte von gut 90 000 Euro beschlagnahmt. Zwei tatverdächtige 19- und 28-jährige Männer mit ungeklärten Staatsangehörigkeiten sowie ein 23-jähriger Deutscher wurden einem Haftrichter am Amtsgericht Bielefeld vorgeführt, welcher dem Antrag der Staatsanwaltschaft nachkam und die Untersuchungshaft verkündete.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell