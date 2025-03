POL-GT: Wohnungseinbruch in Halle (Westf.)

Gütersloh (ots) - Kreis Gütersloh (MK) - Das polizeiliche Resümee für Rosenmontag fällt in diesem Jahr positiv aus. Das Einsatzgeschehen blieb ruhig. Insbesondere die beiden Karnevalshochburgen Rietberg und Rheda-Wiedenbrück besuchten an Rosenmontag zigtausend Besucher bei bestem Wetter. Etwa 22 000 Besucher feierten den Umzug in Rietberg. In Rheda-Wiedenbrück standen etwa 14 000 Menschen für den Umzug an den ...

