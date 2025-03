Polizei Gütersloh

POL-GT: Ruhige Einsatzlage an Rosenmontag

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MK) - Das polizeiliche Resümee für Rosenmontag fällt in diesem Jahr positiv aus. Das Einsatzgeschehen blieb ruhig.

Insbesondere die beiden Karnevalshochburgen Rietberg und Rheda-Wiedenbrück besuchten an Rosenmontag zigtausend Besucher bei bestem Wetter. Etwa 22 000 Besucher feierten den Umzug in Rietberg. In Rheda-Wiedenbrück standen etwa 14 000 Menschen für den Umzug an den Straßen der Doppelstadt. Die Umzüge verliefen jeweils völlig störungsfrei. In beiden Städten feierten die Besucher anschließend in Gaststätten und Festzelten bis in die Nacht.

Im Zuge der Veranstaltungen führten die eingesetzten Polizeikräfte auch die angekündigten Personenkontrollen durch, bei denen sie das Hauptaugenmerk auf das bestehende Messerverbot legten. Diese Kontrollen wurden intensiv fortgeführt und sind Teil des Maßnahmenkonzepts der Polizei Nordrhein-Westfalen gegen Messergewalt. In Rheda-Wiedenbrück fanden die Beamten bei einer Personenkontrolle ein Messer, stellten dies sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Darüber hinaus fertigten die Einsatzkräfte in Rheda-Wiedenbrück vier weitere Anzeigen wegen einfacher Körperverletzungen und einem Widerstand. Zur Durchsetzung eines Platzverweises und zur Verhinderung weiterer Straftaten brachten die Beamten einen 27-Jährigen in das Polizeigewahrsam. Insgesamt wurden zehn Platzverweise erteilt. Ab Mitternacht verließen viele Besucher die Veranstaltungen in Rheda-Wiedenbrück.

In Rietberg leiteten die eingesetzten Polizeikräfte sieben Ermittlungsverfahren ein. Hierbei wurde eine sexuelle Belästigung in einem Festzelt angezeigt sowie Anzeigen wegen einem Eigentumsdelikt und einfachen Körperverletzungen. Die Beamten sprachen sieben Platzverweise aus und zwei Personen wurden in das Polizeigewahrsam gebracht. Gegen 22.00 Uhr verließen viele Besucher die Festzelte und Gaststätten. Das letzte Zelt wurde um 01.00 Uhr geschlossen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell