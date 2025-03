POL-GT: Fahrradprüfung an der Grundschule in Neuenkirchen

Gütersloh (ots) - Kreis Gütersloh (FK) - Über die Karnevalstage werden zahlreiche Besucher in den Karnevalshochburgen des Kreises Gütersloh erwartet. An allen Tagen ist die Polizei für Sie vor Ort im Einsatz. Über die Präsenz auf den Veranstaltungen und in den Städten hinaus, ist die Polizei zusätzlich an folgenden Orten in der Nähe der Umzüge anzutreffen: Schloß Holte-Stukenbrock: Grundschule Stukenbrock, ...

mehr