Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Eine 58-jährige Fahrradfahrerin befuhr am Sonntagabend (02.03., 20.30 Uhr) die Neuenkirchener Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Schledebrückstraße stürzte sie und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Dort wurde der Gütersloherin aufgrund ihrer Alkoholisierung eine Blutprobe abgenommen.

