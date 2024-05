POL-MS: Einbruch in die Villa ten Hompel - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Am Mittwochnachmittag (15.05., 15:55 Uhr) ist es auf der Autobahn 43 in Fahrtrichtung Wuppertal hinter der Anschlussstelle Lavesum zu einem Verkehrsunfall an einem Stauende gekommen. Ein 24-Jähriger fuhr mit seinem Pkw auf der Autobahn 43 in Richtung Wuppertal. Hinter der Anschlussstelle Lavesum kollidierte er an einem Stauende mit zwei wei-teren Fahrzeugen. Der 24-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß ...

