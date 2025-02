Ulm (ots) - Um 8.30 Uhr war eine 38-Jährige in der Walter-Neumüller-Straße in Markbronn unterwegs. Sie fuhr mit ihrem Ford in Richtung Ortsausgang. An der Einmündung zum Verbindungsweg in Richtung Landstraße wurde sie wohl durch die Sonne geblendet. Deshalb geriet sie auf die linke Seite der Fahrbahn. Eine ...

mehr