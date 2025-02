Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Von der Sonne geblendet

Am Mittwoch stießen bei Blaustein zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Um 8.30 Uhr war eine 38-Jährige in der Walter-Neumüller-Straße in Markbronn unterwegs. Sie fuhr mit ihrem Ford in Richtung Ortsausgang. An der Einmündung zum Verbindungsweg in Richtung Landstraße wurde sie wohl durch die Sonne geblendet. Deshalb geriet sie auf die linke Seite der Fahrbahn. Eine 39-Jährige kam ihr mit einem Kia entgegen. Beide Autos stießen zusammen. Die 38-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich. Die Polizei Blaustein nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden an den fahrbereiten Autos auf jeweils 8.000 Euro.

