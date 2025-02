Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dürmentingen - Bulle fügt Arbeiter schwere Verletzungen zu

Mit dem Hubschrauber kam am Donnerstag ein Fahrer eines Tiertransporters nach einem Unfall bei Dürmentingen ins Krankenhaus.

Ein Bulle war mehrfach mit dem Kopf gegen den 58-Jährigen gestoßen und hatte dem Arbeiter schwere Verletzungen zugefügt.

Nach Erkenntnissen der Polizei war ein 58-Jähriger damit beschäftigt, mehrere Rinder vom Stall in einen Lkw zu verladen. Diese Verladearbeiten fanden gegen 7 Uhr auf einem Gehöft in einem Ortsteil von Dürmentingen statt. Der Arbeiter befand sich in dem Gehege mit vier Bullen und wollte die Tiere in Richtung Ladenfläche von dem Lkw treiben. Dabei wurde er von einem rund 1000 kg schweren männlichen Rind attackiert und mehrfach zur Seite gestoßen. Ein weiterer Arbeiter eilte zu Hilfe und zog den 58-Jährigen über das Geländer aus dem Gefahrenbereich. Der Rettungsdienst samt Norarzt waren an der Unfallstelle und versorgten den Arbeiter. Ein Hubschrauber flog den schwerverletzten Mann in eine Klinik. Die Abteilung Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ulm prüft jetzt die genauen Umstände, wie es zu dem Unglücksfall kommen konnte.

